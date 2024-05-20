Путин назначил нового замминистра обороны РФ

В 2012-2013 годах Савельев являлся заместителем нового министра обороны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о освобождении генерал-полковника Юрия Садовенко с поста заместителя министра обороны.

На его место назначен Олег Савельев, который также будет руководить Аппаратом министра обороны.

Олег Савельев ранее занимал должность заместителя министра обороны и руководил министерством по делам Крыма после работы в Минэкономразвития и аппарате правительства. С 2019 года он также работал аудитором Счетной палаты.

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