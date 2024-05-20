В левобережье Новосибирска могут снести сотни частных домов по КРТ – что ответили в мэрии

Многие жители частного сектора в Ленинском районе Новосибирска переживают, что потеряют свои дома из-за проектов КРТ (Комплексного развития территории). В мэрии рассказали, на каком этапе сейчас переговоры по сносу старого жилья и строительству нового.

В начале мая 2024 года жители Ленинского района Новосибирска испугались, что частные дома пойдут под снос. Разговоры начались, когда представители мэрии начали проводить собрания и рассказывать о преимуществах проектов Комплексного развития территории.

Так, например, в границе улиц Плахотного и Титова жителям частного сектора презентовали предполагаемый план развития.

«Застройщик должен всё полностью купить – землю, где можно разместить детский сад, школу. Это прописано в соглашении, и расселить весь частный сектор, — рассказывали представители мэрии Новосибирска на встречи с собственниками из зоны КРТ.

– КРТ бывает двух видов: первое, это когда муниципалитет разыгрывает аукцион – при расселении ветхого жилья. Отыгрывается аукцион, и жителей расселяют по методике расчёта стоимости жилья».

Впрочем, несмотря на рассказы о том, как это хорошо, жители частного сектора были напуганы. Больше всего их взбудоражила неизвестность. В такой ситуации сейчас находятся владельцы сотен домовладений.

«Непонятно: могут прийти завтра снести, а могут через 30 лет. Нам строиться, не строиться? – недоумевает Наталья, дом которой на улице Осипенко также попал в зону КРТ. – И такое ощущение, что сейчас поднимается бунт на корабле: каждую неделю возникает новый участок. В чатах наших идут споры – скидывают каких-то непонятных юристов, которые говорят, что по КРТ мы ничего не получим, и всех нас отправят на улицу. Люди в таком случае начнут просто бунтовать».

Что говорят в мэрии?

Чтобы успокоить волнения жителей левобережья, Сиб.фм сделал запрос в мэрию Новосибирска. В частности, первый вопрос касался количества территорий, запланированных под КРТ.

«В карту границ территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории (далее – карта КРТ) включены 40 территорий в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска,

- сказано в ответе мэрии Новосибирска редакции Сиб.фм. – На сегодняшний день мэрией города Новосибирска на территории Ленинского района заключен 1 договор о комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Костычева, ул. Степной, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе общей площадью 1,53 га. Иных решений о комплексном развитии территории, расположенных в Ленинском и Кировском районах, в соответствии со ст. 65-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) мэрией города Новосибирска не принималось».

Как отмечают в городской администрации, в границах улиц Плахотного, пер. 3-й Пермский, Титова, Связистов в Ленинском районе также запланированы проекты КРТ – здесь могут вырасти высотки и здания общественно-делового назначения.

«На сегодняшний день решений о комплексном развитии вышеуказанной территории в соответствии с ГрК РФ мэрией города Новосибирска не принималось. Таким образом, срок реализации мероприятий по комплексному развитию данной территории не определен», — заключили в мэрии Новосибирска.

Также, как стало известно редакции Сиб.фм, сейчас многие жители частного сектора, чьи дома попали в зону КРТ, массово бегут оформлять строения в собственность по всем правилам, если ранее этого не было сделано.