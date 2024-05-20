В Новосибирске опубликован график отключения горячей воды с 27 мая

В Новосибирске появился график отключения горячей воды с 27 мая.

В 2024 году в Новосибирске пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения в левобережной части города.

Энергетическая компания инвестирует 3,2 миллиарда рублей в модернизацию теплосетей. С 15 мая по 8 сентября будет проводиться внутриутробная диагностика.

На сайте Сибирской генерирующей компании опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске. С 15 мая начнутся испытания теплосетей на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

С 15 по 28 мая.

ТЭЦ-4:

Под отключение попадут дома в Калининском районе — Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

ТЭЦ-5:

Горячей воды останутся дома в Октябрьском районе — Волочаевская, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато;

В Первомайском районе — 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксёнова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

ТЭЦ-3:

Без горячей воды окажутся дома в Кировском районе — Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20-го Партсъезда (м-н «Бугринская роща»), ЖК «Черёмушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив, ЖК «Матрёшкин двор», Северный проезд;

В Ленинском районе — Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Тихвинская, Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева (от Немировича-Данченко до Титова), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейной до Ватутина).

С 27 мая до 9 июня.

Испытания пройдут на ТЭЦ-3:

Также в Ленинском районе города без горячего водоснабжения кажутся дома на улицах Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», посёлок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (между площадями Станиславского и Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).

Напомним, что Сиб.фм также опубликовал полный график отключения горячей воды в Новосибирске.