В Новосибирске опубликован прогноз погоды на июнь-2024

Стал известен прогноз погоды на июнь в Новосибирске.

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать новосибирцам в первом месяце лета.

Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, в июне температура будет варьироваться днем от +18 до +24 градусов, при этом минимальную температуру можно ожидать только в первые два дня.

Ночью температура будет варьироваться от +11 до +18 градусов. Преимущественно облачно с прояснениями, в отдельные дни возможен дождь.

В целом синоптики прогнозируют 11 ясных дней, 7 дней с длительными осадками, 12 с переменной облачностью. Ветер западный, в среднем 3,2 метра в секунду.

В последние дни июня, 29 и 30 числа, температура достигнет +24 и +23 градусов соответственно.

Напомним, что Митрополит наградил новосибирских врачей.