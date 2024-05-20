В Новосибирске появился список опасных игровых площадок города

Издание «АиФ-Новосибирск» составило список опасных игровых площадок для детей на основе инцидентов, произошедших в городе.

10 мая этого года пятилетний мальчик упал с детской площадки у дома №20/1 на улице Мичурина и сломал позвоночник. Ребенок наступил на прогнившую доску. Она провалилась. В результате мальчик получил множественные переломы грудного отдела позвоночника и был доставлен в больницу. Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Детскую площадку решили снести.

3 сентября прошлого года шестилетний мальчик получил перелом ноги, провалившись в яму на детской площадке на улице Тульской. После инцидента прокуратура организовала проверку и частично удовлетворила требование о компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

В городе Обь мальчик разбил голову об бетон на детской площадке на улице Октябрьской, 4. Очевидцы сообщили, что ребенок упал с лестницы на песок, из которого торчал бетон. Мальчик получил травмы.

Летом прошлого года мальчик получил перелом коленной чашечки, провалившись в яму на детской площадке на улице Гоголя, 192. Ребенок проходил в гипсе до 5 сентября.

8 июня 2021 года в парке Бердска мальчик получил закрытый перелом левой большеберцовой кости со смещением. Он упал с качелей «гнездо». Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи начали проверку.

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