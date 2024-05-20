В Новосибирске работодатель задолжал сотрудникам 941 тысячу рублей

В Новосибирске работодатель задолжал трем сотрудникам 941 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Компания не выплатила деньги работникам при увольнении. Судебные приставы предупредили руководителя о необходимости рассчитаться, однако тот не отреагировал ни на слова, ни на официальные требования.

«Работа по взысканию осложнялась и тем, что на предприятии была введена процедура наблюдения (банкротства)», — уточнили в УФССП.

Прошедшей недели приставы арестовали счет компании и полностью списали с него необходимую сумму, которую затем перечислили бывшим сотрудникам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Союза отцов Новосибирска Майоров заметил в клипе Клавы Коки пропаганду феминизма.