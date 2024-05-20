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общество проиcшествия

В Новосибирске с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали двух детей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в больницу с подозрением на клещевой энцефалит были доставлены двое детей.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального Минздрава Константин Хальзов сообщил, что за прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось 1532 человека.

В данный момент в больницах Новосибирска находится 31 пациент с подозрением на клещевой энцефалит. В их числе есть двое детей.

Напомним, что в регионе за неделю с 8 по 14 мая зафиксировали 684 случая укуса клеща.

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Нина Раневская
Журналист

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