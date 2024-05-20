В Новосибирске судят обвиняемого в попытке поджога бомбардировщика Су-24

Новосибирский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о попытке поджога бомбардировщика Су-24.

Фигурантами являются четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. На первом заседании представитель прокуратуры огласил обвинение. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

По версии следствия, в апреле прошлого года подсудимые сожгли два релейных шкафа на Западно-Сибирской железной дороге и контейнер телекоммуникационного оборудования компании «Мегафон». 8 мая фигуранты пытались поджечь бомбардировщик Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова.

Один из подсудимых, по мнению следствия, получал через мессенджер заказы на диверсии. За поджог релейных шкафов им заплатили 10 тысяч рублей, за уничтожение телекоммуникационного оборудования — 20 тысяч рублей. За попытку поджога самолета вознаграждения они не получили.

В мае 2023 года в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о поджоге бомбардировщика Су-24 на территории авиазавода имени Чкалова. В правительстве Новосибирской области опровергли эту информацию, заявив, что видеозапись предполагаемого поджога снята на Украине и является постановочной.

Источник в управлении МВД по Новосибирской области сообщил РБК, что неизвестные действительно пробрались на территорию авиазавода и попытались поджечь самолет Су-24. Сотрудники ФСБ и МВД после публикации видео проверили территорию завода и нашли следы горючей жидкости под шасси самолета. Воздушное судно повреждений не получило, а образцы жидкости направили на экспертизу.

В 100 метрах от самолета в заборе предприятия обнаружили дыру. На видеозаписи, сделанной 8 мая, силовики увидели двух неизвестных, которые двигались вдоль ограждения предприятия. После инцидента завод усилил охрану. Одного из фигурантов арестовали 15 мая 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшему главе дептранса мэрии Новосибирска Васильеву продлили арест.