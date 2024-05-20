В новосибирские военкоматы доставили 20 бывших мигрантов

20 мая начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков сообщил на оперативном совещании в правительстве, что в новосибирские военкоматы привезли 20 бывших мигрантов.

Они получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Рейды прошли 14 и 15 мая на территории торговых центров. Было выявлено 18 лиц, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Всех их доставили в военные комиссариаты.

Еще двое бывших мигрантов были задержаны в Ленинском районе. Шестерых мужчин поместили в спецучреждение для дальнейшего выдворения.

Троих иностранцев депортировали. Еще 37 человек выдворили из страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят обвиняемого в попытке поджога бомбардировщика Су-24.