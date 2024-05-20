В Новосибирской области летний отдых детей в лагерях обойдется в 47-50 тысяч рублей

Летом 2024 года в Новосибирской области отдых ребенка в детском оздоровительном лагере будет стоить семьям в среднем 47-50 тысяч рублей за одну смену.

Есть предложения и более дорогие: 62-67 тысяч рублей. Родители считают эти суммы чрезмерными, а руководители лагерей называют их обоснованными. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Продажи путевок в летние лагеря традиционно начинаются зимой. В 2024 году большинство лагерей в Новосибирской области повысили цены на 10-12%. Это не повлияло на спрос: во многих лагерях уже нет мест на лето. Однако для многих семей путевки остаются недоступными.

Некоторые категории семей могут получить путевки с существенной скидкой, но доля льготных путевок невелика. Например, в лагере «Юбилейный» льготы предусмотрены для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для детей участников СВО. Таких путевок всего пятая часть.

Жители Новосибирска также могут воспользоваться правом на частичное возмещение стоимости путевки за счет муниципального бюджета. Но в этой программе участвуют не все лагеря области. В большинство рейтинговых лагерей путевки только коммерческие.

Директор по продажам центра детского отдыха «Магистр» Наталья Куткина пояснила, что в сумму путевки включены проживание, питание, программа, охрана и другие услуги. Рост цен объясняется общими инфляционными процессами.

Цены на июньские смены в некоторых детских лагерях Новосибирской области:

1. ЦСПМиЮ им. К. С. Заслоново – 67 900 рублей;

2. «Зажги звезду» – 58 900 рублей;

3. «Сиббери клуб» – 52 700 рублей;

4. «Цивилизация» – 55 000 рублей;

5. СОЛКД «Чкаловец» – 55 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Максим Останин стал заместителем мэра Новосибирска.