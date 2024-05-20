В Новосибирской области мужчина убил жену при детях

В Новосибирской области арестовали мужчину, который жестоко убил свою супругу.

Подозреваемого в убийстве супруги из села Ярково Константина Жиркова заключили под стражу и поместили в следственный изолятор. Корреспондент Сиб.фм побывал в селе и пообщался с родственниками, которые поделились подробностями трагического вечера.

Константин в течение 12 лет совместной жизни с Розой систематически подвергал её к абьюзу, рассказывают родственники, а также избивал двух её сыновей от предыдущего брака, не трогая троих других детей. Женщина не выдержала тирании и уехала в село Ярково.

19 апреля Константин приехал к Розе помириться, однако она не хотела возвращаться к нему. Тогда он достал нож и стал убивать девушку при собственных детях.

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