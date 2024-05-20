Влад Кадони рассказал, почему он больше не будет участвовать в «Битве экстрасенсов»

Влад Кадони объяснил, почему он не хочет участвовать в «Битве экстрасенсов».

В интервью журналистке Алене Жигаловой Влад Кадони, эзотерик из Новосибирска и участник проекта «Битва экстрасенсов», объяснил, почему не хочет возвращаться на проект, как попал на «Дом-2» и о своей первой любви.

Влад Кадони дважды участвовал в шоу «Битва экстрасенсов». Сейчас он не хочет возвращаться в проект, так как решил отказаться от эзотерики в своей жизни. Он признался, что проводит ритуалы и занимается чем-то, связанным с оккультизмом, но только «за кадром».

Он также рассказал, как попал на «Дом-2». По словам Кадони, продюсеры уговорили его принять участие в шоу. Уже через день он стал полноправным участником проекта.

Помимо этого, новосибирец рассказал о том, что был влюблен в учительницу начальных классов. Несколько лет он писал ей записки, но однажды она оставила его после уроков и сказала, что ему нужна девочка его возраста. Он был очень расстроен и написал сочинение, которое учительница прочла на выпускном. Весь класс смеялся над ним.

Напомним, что в Новосибирске пройдет акция «Монетная неделя».