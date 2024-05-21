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42 жителям Новосибирской области предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц

Фото: freepik.com

Возбуждено уголовное дело в отношении 42 жителей Новосибирской области, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группо лиц. Сибиряки причинили ущерб на сумму 11 миллионов рублей.

Мошенники оформляли кредиты на третьих лиц для покупки электроприборов в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска.

Группировкой преступников руководили только два человека, и они же привлекли к своим мошенническим схемам еще 40 сибиряков.

Участники группировки занимались разными видами деятельности: одни подделывали копии документов, а другие оформляли документы на получение кредитов.

Мошенники совершили в общей сложности 82 преступления, также на их имущество был наложен арест на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее в Новосибирске увеличилось количество случаев телефонного мошенничества.

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Кристина Матвеева
Журналист

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