Гимнаст из Новосибирска Стретович потерял бабушку и ребенка за один день

Новосибирский спортсмен Иван Стретович, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира, рассказал о трагедиях в своей семье.

В своих сторис в Instagram* гимнаст сообщил, что у него умерла бабушка, а его жена находится в реанимации после тяжелых родов. Он попросил всех молиться за здоровье своей супруги.

«Я потерял бабушку утром. И при родах сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я лежу на полу, там пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь, чтобы ее спасли. У меня отнимаются ноги, колит в руках. Молитесь за мою Ирочку», — сказал Иван.

Через несколько часов он опубликовал обновленную информацию, сообщив, что его супруге требуется переливание крови, и она до сих пор находится в реанимации.

Иван Стретович родился в Новосибирске 6 октября 1996 года, имеет звание Заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике, и является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. В начале 2024 года он завершил свою спортивную карьеру и теперь работает тренером, участвуя в спортивной политике региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области неизвестные жестоко избили бездомного щенка.

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