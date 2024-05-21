В Новосибирской области неизвестные жестоко избили бездомного щенка

В Новосибирской области волонтеры спасли щенка по кличке Снежок, которого жестоко избили и оставили умирать на улице в микрорайоне «Северный» в Искитиме.

Две девушки нашли собаку в тяжелом состоянии: у щенка была разбита голова, сломан нос и серьезные травмы глаза. Волонтеры отвезли животное на обследование, где врачи обнаружили множественные гематомы и проникающую рану на лбу. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Волонтеры сообщили о случившемся в полицию и подали коллективное заявление по факту жестокого обращения с животным. Волонтеры надеются, что виновный будет найден. По словам очевидцев, щенок был добрым и дружелюбным, и не проявлял агрессии ни к людям, ни к врачам.

Снежок недавно прошел обследование у офтальмолога, который подтвердил, что глаз спасти не удастся. Ему предстоит операция.

В настоящее время для Снежка ищут временное или постоянное жилье, так как ему негде восстанавливаться после стационара. Волонтеры призывают неравнодушных людей помочь найти дом для Снежка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из ружья в дверь соседа.