Когда состоится главный матч «Динамо» за чемпионство в РПЛ: дата и соперник

В субботу, 25 мая, состоится футбольный матч между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Матч между двумя командами создал среди болельщиков интригу, потому что победитель этой встречи займет первую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в интервью «Чемпионату» прокомментировал предстоящий матч. Он считает, что победит та команда, которую лучше всего настроит тренер.

«Думаю, настрой у обеих команд будет на самом высочайшем уровне», — сказал Семин.

О предстоящий схватке высказался и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Он считает, что «Краснодар» вполне себе может отобрать очки у «Динамо».

«Динамо» лидирует и демонстрирует неплохой футбол, но списывать «Зенит» со счетов преждевременно. «Зениту» сейчас жизненно необходимо побеждать «Ростов». Это будет важнейший шаг в борьбе за чемпионство. И «Зениту» нужна помощь «Краснодара». «Быки» способны отобрать очки у лидера и тем самым перевернуть все с ног на голову», — рассказал экс-вратарь «Чемпионату».

Стоит отметить, что бывшая команда Вячеслава Малафеева сейчас идет на втором месте в РПЛ. «Динамо» занимает первое место, «Краснодар» — третье.

Москвичам достаточно сыграть в предстоящем 30-м туре вничью, чтобы добыть чемпионство в лиге. В то время, как «Зениту» и «Краснодару» нужно обязательно выигрывать, чтобы побороться за главный трофей.

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