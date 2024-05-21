Новосибирская область бойцам СВО отправила 110 фур с гуманитарным грузом

С 1 января по 13 мая Новосибирская область отправила 110 фур с гуманитарной помощью для 235 подразделений в зону СВО.

Губернатор Андрей Травников поручил организовать эту работу.

Помощь бойцам могут оказать все желающие. В настоящее время участникам СВО помогают жители Новосибирска, общественные организации, предприниматели и органы власти. Состав гуманитарного груза формируется на основе заявок военнослужащих.

Всего было отправлено более 700 тонн продуктов, воды, средств личной гигиены, лекарств и белья. Также подразделения получили спутниковые системы, дроны, маскировочные сети, печи, автомобили, квадроциклы и другую технику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые представили новый грузовой беспилотник.