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общество

Новосибирская область бойцам СВО отправила 110 фур с гуманитарным грузом

Фото: правительство Новосибирской области

С 1 января по 13 мая Новосибирская область отправила 110 фур с гуманитарной помощью для 235 подразделений в зону СВО.

Губернатор Андрей Травников поручил организовать эту работу.

Помощь бойцам могут оказать все желающие. В настоящее время участникам СВО помогают жители Новосибирска, общественные организации, предприниматели и органы власти. Состав гуманитарного груза формируется на основе заявок военнослужащих.

Всего было отправлено более 700 тонн продуктов, воды, средств личной гигиены, лекарств и белья. Также подразделения получили спутниковые системы, дроны, маскировочные сети, печи, автомобили, квадроциклы и другую технику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые представили новый грузовой беспилотник.

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Игорь Кириченко
Журналист

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