Новосибирские ученые представили новый грузовой беспилотник

Инженеры НГТУ НЭТИ разработали универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

Беспилотник предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Он способен поднимать грузы до 100 килограммов и летать на расстояния до 1200 километров.

Презентация БПЛА состоялась на площадке НГТУ НЭТИ 21 мая. В мероприятии участвовал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он отметил, что НГТУ НЭТИ станет интегрирующей площадкой для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе, сочетая фундаментальные исследования и научно-исследовательские работы.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что в регионе создается Научно-производственный центр БАС. Регион будет использовать свой потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и мониторинге за полетами средних и тяжелых БПЛА. Проект одобрен на заседании Правительства Новосибирской области, и по распоряжению губернатора Андрея Травникова создается единый оператор, координирующий взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования.

Разработка беспилотника включает инновационную форму крыла с волнистым профилем, повышающим безопасность и взлетно-посадочные характеристики. Летательный аппарат имеет жесткий силовой каркас из алюминиевых сплавов и пластиковую обшивку, что позволяет монтировать различные системы распрыскивания или сева. Мощный генератор обеспечивает автономную работу всех систем, делая аппарат высоко энергоэффективным.

Проект был реализован при участии разработчиков из нескольких факультетов НГТУ НЭТИ и поддержке Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовало производство мини-компьютеров.