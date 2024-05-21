Опубликованы фото девочек, сбежавших из центра помощи детям под Новосибирском

Появились фотографии девочек, которые сбежали из центра помощи детям под Новосибирском.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Киик в Тогучинском районе Новосибирской области пропали сразу три девочки 13, 15 и 15 лет.

С 15 мая 2024 года их местонахождение неизвестно. Предполагается, что подростки сбежали из центра помощи детям.

Вера Денисенко, 13 лет

Приметы: рост 156, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одета в черную кофту и черные брюки.

Виктория Козлова, 15 лет

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Также, как и Вера, была в черной кофте и черных брюках.

Любовь Денисенко, 15 лет

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одежда: джинсовая куртка болотного цвета, черные брюки.

Напомним, что в Новосибирске 10 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи.