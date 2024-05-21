Стала известна судьба пятерых детей, мать которых убил инвалид под Новосибирском

Стали известны подробности о судьбе пятерых детей, мать которых была убита инвалидом в Новосибирской области.

19 апреля в селе Ярково Новосибирской области произошло убийство. 43-летний мужчина, инвалид первой группы, убил многодетную мать Розу Кирикееву.

Она знала подозреваемого. Это был Константин Жидких, с которым женщина прожила 12 лет. В браке у них родилось трое детей, еще двое были от первого брака Розы.

По версии следствия, Константин ударил жену ножом на кухне. Роза попыталась убежать, но мужчина догнал ее во дворе, где продолжал наносить ранения. Там тело женщины нашла ее сестра. Роза погибла до приезда скорой.

У женщины осталось пятеро детей. Одному из них уже 19 лет, и он учится в техникуме в Новосибирске. Сейчас опекунство над несовершеннолетними детьми оформила на себя сестра погибшей.

Органы ПДН оценили условия проживания и разрешили детям жить вместе с тетей. В данный момент она вместе с мужем докупают все необходимое, чтобы создать максимально комфортные условия для жизни детей.

Подробнее об этой трагедии можно узнать в материале Сиб.фм.