Стало известно, почему в Новосибирске за месяц свекла подорожала на 25%

Стало известно, почему за месяц в Новосибирске цены на свеклу выросли на 25%.

В Новосибирской области в апреле 2024 года резко выросли цены на овощи. Особенно сильно подорожала свекла — на 25%. На втором месте по росту цен оказалась морковь, которая стала дороже на 12,1%.

По данным Новосибирскстата, рост цен на овощи в мае продолжается. Например, за последнюю неделю свекла подорожала еще на пять рублей. Теперь ее средняя цена составляет 65,65 рублей за килограмм. Похожая тенденция наблюдается и с морковью.

Также растет стоимость капусты, лука и картофеля. По прогнозам аграриев, овощи продолжат дорожать.

Подобный сезонный рост цен на овощи наблюдается ежегодно и зависит от объема урожая. На стоимость овощей влияют погодные условия и урожайность.

«Напомню, что в прошлом году из-за засухи аграрии региона собрали меньше свёклы, моркови, картофеля, чем планировали и ожидали. Сделанные запасы к апрелю стали заканчиваться, и мы сразу увидели изменение цен. Такая картина будет как минимум до нового урожая, потому что привозная продукция дороже местной», – рассказала директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов BFM-Новосибирск.

Напомним, что в реке Забабуриха под Новосибирском не выявили загрязнения.