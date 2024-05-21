Участников перестрелки в Кемерове отправили под стражу на два месяца

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу четырех местных жителей после стрельбы на парковке города.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области подтвердило эту информацию.

По данным ведомства, 19 мая были задержаны несколько человек после инцидента. Также изъято три единицы травматического оружия. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о хулиганстве с использованием оружия.

Следователь СК РФ подал ходатайство о заключении под стражу четверых обвиняемых. Его удовлетворил Центральный районный суд.

Мера пресечения действует до 19 июля.

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