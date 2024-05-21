В прокуратуре Новосибирска возбудили дела против сотрудников налоговой, чиновника и врача

В прокуратуре Новосибирска были возбуждены дела в отношении сотрудников налоговой службы, чиновника и врача.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Ленинского района обнаружило несколько фактов формального рассмотрения сообщений новосибирцев. Под проверку попали замглавного врача медорганизации, замглавы администрации района и два замруководителя налоговой.

В органы и учреждения Ленинского района поступило несколько жалоб от граждан. Правоохранительные органы установили, что сотрудники не дали исчерпывающих и обоснованных ответов на вопросы заявителей.

В отношении четырех должностных лиц были возбуждены административные дела. Мировой судья назначил всем одинаковый штраф — 5 тысяч рублей. Кроме того, шестерым другим сотрудникам были объявлены дисциплинарные взыскания.

Прокуратура также внесла представления об устранении нарушений.

Напомним, что суд не стал отстранять от должности арестованного министра ЖКХ Новосибирской области Архипова.