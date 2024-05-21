В администрации Новосибирска разрешили строительство картодрома

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство картодрома в Кировском районе.

Соответствующая информация опубликована на муниципальном портале. Разрешение получила компания ООО «Формула-1».

Планируется создание единого недвижимого комплекса, который будет включать в себя спортивный клуб и картодром.

Разрешение действует до 25 сентября 2024 года. Строительство будет вестись на земельном участке по улице Петухова площадью 58,3 квадратных метра. Территория предназначена для размещения спортивных объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава департамента связи и информатизации Горнштейн покидает свой пост.