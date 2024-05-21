В Новосибирске глава департамента связи и информатизации Горнштейн покидает свой пост

С 17 мая эту должность занимает новый вице-мэр Евгений Попантонопуло.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение уволить начальника департамента связи и информатизации Александра Горнштейна, занимавшего этот пост с 2015 года.

Известно, что Горнштейна уволили «по собственному».

С 17 мая должность начальника департамента связи и информатизации занимает новый вице-мэр Евгений Попантонопуло.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском у скандального многодетного депутата Заболотского нашли нарушения в декларации.