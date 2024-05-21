Под Новосибирском у скандального многодетного депутата Заболотского нашли нарушения в декларации

В Совете депутатов Колыванского района Новосибирской области назревает новый скандал: на этот раз многодетный депутат Сергей Заболотский стал субъектом проверки прокуроров. Рассказываем, чем для него может закончиться крупное землевладение.

Депутат Совета депутатов Колыванского района Сергей Заболотский не первый раз попадает в скандал. Сначала конфликт разгорелся ещё в начале 2023 года. В конце января два молодых парня устроили дрифт. Место выбрали неудачное – буквально вторглись во владения народного избранника – рядом находилась его автозаправка.

22-летнего и 23-летнего Ивана и Андрея депутат Сергей Заболотский остановил буквально своими руками.

«Я ещё дверь не успел открыть, а он мне сразу с ноги. Потом помню, а мне кулак летит в лицо»,

– рассказал Сиб.фм дрифтер Иван.

Парней запугали, но общественники помогли молодым людям, и они написали заявление в полицию. Началась проверка, но надо сказать она ничем особо так и не закончилась.

УАЗ для СВО

Второй раз Сергей Заболотский попал в скандал спустя почти месяц – в марте 2023 года. На этот раз с провалом закончилась идея депутата вступить в ряды Союза отцов Новосибирской области.

18 марта глава общественной организации Сергей Майоров заявил, что колыванский депутат исключён из сообщества. Этому предшествовал неприятный инцидент со сбором средств на машины для участников СВО.

Сергей Майоров говорит, что часть собранных средств Заболотский оставил себе (речь о нескольких сотнях тысяч рублей). Общественник сообщил об этом и в прокуратуру.

Колыванский депутат утверждал, что между ним и Майоровым возникли разногласия личного характера.

"Я состою в Единой России, а он (Майоров — прим.ред.) вышел из этой партии, поэтому получились недопонимания. Он стал беспартийным и предлагал мне тоже это сделать. У нас разные взгляды появились на жизнь", — комментировал ситуацию Сергей Заболотский ранее нашему изданию.

– Майоров не хочет останавливаться на Совете отцов, он хочет к власти прийти, для этого он все делает".

Пока и проверка прокуратуры не расставила все точки в этом вопросе. Были и более мелкие инциденты в Колывани с участием Заболотского – например, в здании органа власти он вступил в схватку с бывшим коллегой.

Участки земли и машины

Противостояние с оппозиционными депутатами в колыванском парламенте длится не первый год. Местные народные избранники писали друг на друга жалобы. В итоге, Алексей Астафьев, который указал нулевой годовой доход, ранее лишился мандата. Старожилу местного законодательного органа Виктору Коваленко, которому, кстати, прямо на заседание совета вызывали санитаров, показалось, что значительно занизил стоимость своего имущества и Сергей Заболотский.

«В 2022 году мы отчитывались о своих доходах. Я отчитался, как владелец 20 соток и пасеки. Показал 400 тысяч дохода: пенсия + то, что я продаю: картофель, мёд, помидоры, а Заболотский показал 299 тысяч, — рассказал Сиб.фм Виктор Коваленко. — И при этом, у него было ООО «Купец». Они с супругой Симоновой играли в поддавки, когда разыгрывали аукционы по закупкам топлива (жена Заболотского также является депутатом – прим. Ред.) И все это знают! Я выступал на сессии депутатов и призывал всех действовать по совести. Я обратился к губернатору в письменной форме».

Пенсионер Виктор Коваленко в своём письме отметил, что доходы менее чем его, показали ещё несколько колыванских депутатов, которые занимаются бизнесом. В конце 2023 году народный избранник то же самое сообщил и прокурору Новосибирской области Александру Бучману.

«Прошу также проверить информацию, предоставленную в декларациях депутатов: Симоновой Натальи Владимировны, задекларировавшую доход в размере 673 818, 02 рубля и являющейся владелицей АЗС "Сибирский бензин», заключившей договора на поставку ГСМ для администрации и иных учреждений Колыванского района, — сказано в обращении Коваленко.

— Заболотского Сергея Сергеевича, задекларировавшего доход в размере 299 000 рублей и имеющий в распоряжении 14 единиц транспортных средств, производственные помещения, покупающего ежегодно земельные участки и строящим дом».

Ответа Виктор Коваленко ждал несколько месяцев, но получил его пенсионер только в мае. Зато в ответе начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции было сказано, что в декларациях найдены недостоверные сведения.

«Информация о допущенных Заблотским С.С. и Симоновой Н.В. нарушениях антикоррупционного законодательства направлена губернатором Новосибирской области в Совет депутатов Колыванского района в целях рассмотрения и принятия решения о применении меры юридической ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06. 10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

— сказано в официальном ответе прокуратуры.

Иными словами теперь вопрос о дисциплинарных мерах в отношении Заболотского должен решать Совет депутатов Колыванского района под председательством Ирины Вепревой. Последняя сейчас находится в отпуске.

Также корреспондент Сиб.фм попробовал несколько раз набрать номер Заболотского, но автоответчик сообщил, что он сильно занят или «отдыхает». Сиб.фм будет следить за развитием событий.