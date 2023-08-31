Под Новосибирском «санитары» принесли извинения депутату за попытку забрать его в психбольницу

В Колыванском районном суде Новосибирской области процесс по делу «санитаров» близится к финишу: квартет молодых людей, которые пытались забрать с сессии райсовета в психбольницу депутата Виктора Коваленко, обвиняют в клевете. Подсудимые решили извиниться перед народным избранником в газете, но этим лишь возмутили его ещё больше.

Колыванский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело исполнителей ролей врача, санитаров и водителя машины скорой помощи из Новосибирска, которые прибыли на сессию райсовета, чтобы госпитализировать депутата-старожила Виктора Коваленко. Как считает народный избранник, это произошло из-за того, что он был категорически против кандидатур, избранных в антикоррупционную комиссию.

Александа Бугульминцева, Антона Денисова, Василия Плескача и Анну Тихонову наняли в качестве актёров, и они явились 18 февраля 2022 года на сессию якобы по заявлению супруги 71-летнего Виктора Коваленко, заявив, что он «опасен и для себя, и для окружающих».

После того, как Виктор Коваленко отказался выйти с «санитарами» и покинуть зал заседания сессии, с актёрами-санитарами он встретился в зале заседаний Колыванского районного суда. Всех четверых обвиняют по двум статьям УК РФ – в клевете и подделке документов. Судебный процесс в этот понедельник, 28 августа, вышел на финишную прямую. На заседании квартет пытался извиниться перед оскорблённым депутатом.

Виктор Коваленко заявил, что готов пойти на мировую, но для этого все четверо «санитаров» должны извиниться перед ним публично: на сессии Совета депутатов Колыванского района и в местной газете. Вчера, 30 августа, извинения появились на полосе очередного номера, однако народного избранника публикация не устроила.

«На заседании я им сказал: «ладно, ребята, с учётом вашего возраста и того, что вы мне сдали посредника, я готов пойти на примирение». Они чуть ли в ладоши не захлопали,

- рассказал Сиб.фм Виктор Коваленко. – Но у меня есть ряд условий: первое – извиниться на сессии районного Совета или любом другом активе, где присутствуют депутаты района, руководители учреждений. Они сказали, что они пытались, но им председатель Совета категорически отказала (И. Вепрева – прим. Ред.) Я им сказал: «это я беру на себя, без проблем!» Второе: текст извинения в газете, который вы должны со мной согласовать».

Однако текст Виктор Коваленко увидел уже на полосе колыванской районной газеты, которая выходит тиражом более 3 000 экземпляров, и он депутата не устроил.

«Важным для меня является то, что я – действующий депутат районного Совета. Здесь это упущено: просто «Коваленко Виктор Петрович». Суть-то в том, что я в заявлении в прокуратуру, СКР и полицию писал о защите чести и достоинства своей и супруги Любови, ведь они именно от её имени выступали на сессии, — объясняет депутат, что ему не понравилось в публичном извинении. – А она очень тяжело всё это перенесла, у неё был гипертонический крис. Она – инвалид второй группы и отлежала в кардиоцентре – у неё проблемы с сердцем. Я потребовал, чтобы в извинениях присутствовала и её фамилия, имя и отчество, а дальше – через запятую родных и близких: это три сына, 4 внучки и так далее».

О своём недовольстве Виктор Коваленко уж сообщил адвокату одного из подсудимых: теперь депутат ждёт новых извинений в СМИ и на сессии райсовета. Вопрос должен решиться к следующему судебному заседанию, которое назначено на 29 сентября.

Депутат Коваленко намерен требовать и возмещение морального вреда, правда, пока он не называет конкретную сумму.

Также Колыванский районный суд продолжает рассматривать иск прокуроров о лишении полномочий главы Колыванского района Евгения Артюхова. В обосновании этого требования сказано, что в декабре 2021 года он трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда. Комиссия из подчинённых Артюхова "подвинула" остальных нуждающихся, чтобы решить вопрос о льготах для главы.