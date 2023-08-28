Дело «санитаров»: под Новосибирском судят четырёх человек за попытку отправить депутата в психбольницу

В Колыванском районном суде Новосибирской области четырёх человек судят за клевету – в феврале 2022 года они сыграли роль санитаров: квартет явился на сессию Совета депутатов и пытался одного из них – Виктора Коваленко – госпитализировать в психбольницу.

72-летний Виктор Коваленко — один из старожилов колыванского законодательного органа, он вошёл в районный Совет депутатов в шестой раз. Проблемы у опытного сельского политика начались в феврале 2022 года.

«18 февраля прошлого года на заседание пришли трое молодых людей и потребовали от меня, чтобы я пошёл с ними. Они пытались увести меня в психиатрическую больницу: якобы я неадекватный человек, опасен для общества, для семьи, — вспоминает то заседание Виктор Коваленко. — Всё это произошло потому, что я был категорически против состава антикоррупционной комиссии в районе ещё в 2021 году. Там были все подчинённые главы Артюхова. Они сформировали просто "свою" комиссию. Также я был против входа в эту комиссию депутата Денежкина, который имел несколько уголовных статей в прошлом. Почему он должен быть председателем? Сначала ко мне вроде прислушались, а потом затихли на полгода».

Санитаров вызывали?

16 февраля на заседании Совета депутатов Колыванского района вновь встал вопрос о составе антикоррупционной комиссии. Через два дня должна была состояться сессия, на которой Коваленко планировал возмутиться против кандидатур Денежкина и Симоновой: старожил настаивал на меньшем количестве подчинённых Артюхова в составе комиссии.

«Я думаю, что на сессию они и запланировали эту акцию. Приехали трое молодых людей в медицинских халатах и масках и потребовали, чтобы я удалился с ними в психиатрическую больницу. Сорвали сессию, объявили технический перерыв,

— продолжает Виктор Коваленко. — Сначала был смех какой-то: вот он Коваленко – вроде серьёзный, седой человек – и его в психиатрическую больницу! Я, конечно, отказался, не пошёл с ними. Хотя девушка, которая представлялась врачом из новосибирской больницы, предлагала мне 6 раз с ними поехать. Был и гомерический хохот, были возмущения многих депутатов: «вы куда пришли? Вы не доводите Виктора Петровича до инфаркта!»

Как это всё происходило, снял Алексей Астафьев: посреди сессии вваливаются люди в белых халатах и утверждают, что им поступил срочный вызов. Зал законодательного органа разрывался от смеха. Актёры, устроив шоу, также быстро удалились.

«Они удалились, не сказав ни слова о том, что это розыгрыш. Глава района даже не пытался остановить весь этот цирк», — закончил эту историю Виктор Коваленко.

Как утверждает Коваленко, по регламенту сессия Совета районных депутатов должна была быть прервана и на неё должны были вызвать наряд полиции. Однако этого не произошло, поэтому ряженые в белых халатах очень быстро ретировались. А вот Виктор Коваленко решил такого обидчикам не спускать и 22 февраля отправился в Следственный комитет писать заявление. Однако в итоге депутат получил отказ в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем народный избранник провёл собственное расследование.

«Там фигурирует псевдозаявление моей супруги: якобы она обратилась в новосибирскую психиатрическую больницу по поводу госпитализации меня, — утверждает Виктор Коваленко.

– 1 марта я обратился в полицию с другим заявлением. По поручению зампрокурора района возбудили уголовное дело».

«Санитары» на скамье подсудимых

В итоге, в ноябре прошлого года исполнители ролей врача, санитаров и водителя машины скорой помощи из Новосибирска оказались на скамье подсудимых. Александа Бугульминцева, Антона Денисова, Василия Плескача и Анну Тихонову обвиняют по двум статьям УК РФ – в клевете и подделке документов. Судебный процесс уже выходит на финишную прямую.

«Я намерен идти до конца. Сегодня – очередное заседание. Эти «клоуны» признали посредника: им показали фотографию, и они подтвердили, что этот человек им указывал, куда идти и в какой кабинет стучаться, и что говорить», — подводит итог расследования Коваленко.

Колыванский депутат не называет пока имя и фамилию посредника, но утверждает, что эти ниточки ведут к главе района Евгению Арюхову и кругу его подчинённых и соратников. Противостояние началось как раз с заседания антикоррупционной комиссии.

«А 22 октября прошлого года подожги мою усадьбу. Я полагаю, что это также идёт от Артюхова, поэтому у нас с ним — бескомпромиссная борьба!» – заявляет Виктор Коваленко.

Увольнение главы в суде

Кстати, в прошлую пятницу, 25 августа, в Колыванском районном суде начали рассматривать и иск прокуроров об отставке Евгения Артюхова. Снять с него полномочия правоохранители потребовали после того, как нашли нарушения по части ФЗ «О противодействии коррупции». В обосновании иска сказано, что в декабре 2021 года он трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.

В итоге ещё одна комиссия «подвинула» шесть человек, а руководитель района получил возможность спокойно жить и не платить за коммуналку. После вмешательства прокуроров колыванский чиновник предпочёл всё отдать.

Вопрос о снятии полномочий с Артюхова должны были рассмотреть на сессии Совета депутатов Колыванского района ещё 28 июля: представление от прокуроров поступало в законодательный орган, но его «информационно» представили народным избранникам и отложили в дальний ящик.

«То, что написала прокуратура – это её дело. Они не согласны – обратились в суд. Больше я вам комментариев дать не могу! Мы рассматривали информацию о представлении, которое рассмотрела антикоррупционная комиссия», — заявила Сиб.фм председатель Совета депутатов Колыванского района Ирина Вепрева.

Собственно с той самой антикоррупционной комиссии и началось противостояние оппозиции колыванского Совета депутатов и соратников Евгения Артюхова.

Дело «четырёх санитаров» скоро закончится прениями и приговором: только за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, квартету грозят 4 года лишения свободы и трёхмиллионный штраф.