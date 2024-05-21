В Новосибирске хирург получил условный срок за смерть 2-летней девочки

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор бывшему врачу, признанному виновным в халатности, стоившей жизни двухлетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Суд установил, что в январе 2020 года врач, дежуривший в приемном отделении больницы в Центральном районе Новосибирска, поставил ребенку неправильный диагноз, игнорируя явные признаки кишечной непроходимости. Вместо проведения экстренной операции, он отказал девочке в госпитализации в хирургическое отделение детской больницы и отправил ее в другую клинику.

В результате халатных действий врача, 20 января 2020 года девочка скончалась в реанимации другой больницы, расположенной в Кировском районе Новосибирска. Суд признал врача виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два с половиной года.

Родители девочки, которые четыре года добивались справедливости, намерены обжаловать приговор, требуя ужесточения наказания и реального тюремного срока для виновного врача.

На заседании суда 68-летний Дмитрий Аксенов не смог сдержать слез, но его попытка вызвать сочувствие у родителей погибшей девочки не увенчалась успехом.

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