Жителей новосибирского поселка предупредили о взрывах и попросили не ходить в лес

Жителей рабочего посёлка Кольцово под Новосибирском предупредили о плановых взрывных работах на полигоне НВВКУ.

Информация об этом опубликована на официальном сайте наукограда.

Директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков сообщил, что с 20 по 24 мая будет проводиться уничтожение взрывоопасных предметов методом подрыва. Эти работы проводятся дважды в год перед летними и зимними периодами обучения студентов для обеспечения безопасности полевых занятий.

Жителей наукограда просят не паниковать и, по возможности, избегать посещения лесов рядом с полигоном НВВКУ в связи с проведением взрывных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область бойцам СВО отправила 110 фур с гуманитарным грузом.