сегодня
21 мая, 21:08
пробки
2/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.40 | eur 98.29
сегодня
21 мая, 21:08
пробки
2/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.40 | eur 98.29
сегодня 18:20
общество

Жителей новосибирского поселка предупредили о взрывах и попросили не ходить в лес

Фото: управление Росгвардии по Новосибирской области

Жителей рабочего посёлка Кольцово под Новосибирском предупредили о плановых взрывных работах на полигоне НВВКУ.

Информация об этом опубликована на официальном сайте наукограда.

Директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков сообщил, что с 20 по 24 мая будет проводиться уничтожение взрывоопасных предметов методом подрыва. Эти работы проводятся дважды в год перед летними и зимними периодами обучения студентов для обеспечения безопасности полевых занятий.

Жителей наукограда просят не паниковать и, по возможности, избегать посещения лесов рядом с полигоном НВВКУ в связи с проведением взрывных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область бойцам СВО отправила 110 фур с гуманитарным грузом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в