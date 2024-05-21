В Новосибирске обрушился балкон на 9 этаже дома напротив НОВАТа

В центре Новосибирска во вторник, 21 мая, произошло частичное обрушение балконной плиты на девятом этаже дома на улице Орджоникидзе, 27. Об этом сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на информацию от подписчиков.

По словам очевидцев, обрушившаяся плита находится на арматуре и удерживается вмонтированным в стену кондиционером.

К вечеру того же дня пресс-служба прокуратуры Новосибирска опубликовала комментарий по этому инциденту. В ведомстве сообщили о проведении проверки прокуратурой Центрального района, которая оценит действия управляющей компании по содержанию дома.

Пресс-служба прокуратуры уточнила, что приняты меры по обеспечению безопасности граждан: территория земельного участка огорожена, идут работы по демонтажу бетонного основания балкона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пристав взыскала 4,8 миллиона рублей за украденное электричество.