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общество

В Новосибирске обрушился балкон на 9 этаже дома напротив НОВАТа

Фото: прокуратура НСО

В центре Новосибирска во вторник, 21 мая, произошло частичное обрушение балконной плиты на девятом этаже дома на улице Орджоникидзе, 27. Об этом сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на информацию от подписчиков.

По словам очевидцев, обрушившаяся плита находится на арматуре и удерживается вмонтированным в стену кондиционером.

К вечеру того же дня пресс-служба прокуратуры Новосибирска опубликовала комментарий по этому инциденту. В ведомстве сообщили о проведении проверки прокуратурой Центрального района, которая оценит действия управляющей компании по содержанию дома.

Пресс-служба прокуратуры уточнила, что приняты меры по обеспечению безопасности граждан: территория земельного участка огорожена, идут работы по демонтажу бетонного основания балкона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пристав взыскала 4,8 миллиона рублей за украденное электричество.

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Игорь Кириченко
Журналист

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