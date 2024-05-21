В Новосибирске объяснили, почему затопило дороги после ливня

В мэрии Новосибирска объяснили причины затопления дорог после мощного ливня 20 мая.

Водители попали в 9-балльные пробки в вечерний час пик из-за дождя.

По информации властей, ливневые канализации не справились с объемом осадков. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что при значительном количестве осадков за короткий промежуток времени приемные устройства системы водоотведения не могут обеспечить моментальный прием воды и требуется более длительный период для её отвода.

На проблему состояния ливневых канализаций обратили внимание еще летом 2023 года. Тогда прокуратура внесла представление в адрес бывшего мэра Анатолия Локтя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о ходе строительства Восточного обхода.