В Новосибирске появился рейтинг худших школ города

Журналисты издания «АиФ — Новосибирск» опубликовали рейтинг худших школ города, основанный на отзывах пользователей на платформе 2ГИС.

Новосибирцы недовольны поведением педагогов, нехваткой учителей по различным предметам, работой охраны и состоянием помещений. Ремонт выполнен не во всех школах, а персонал часто хамит детям и их родителям.

Средняя общеобразовательная школа №2 на улице Чехова получила оценку 1,9 из пяти возможных звезд на основе 47 отзывов. Жители жалуются на регулярные поборы, поведение педагогов и состояние территории школы. В отзывах упоминается аварийное состояние парт, наличие тараканов и плохое состояние туалетов.

Школа №96 с углубленным изучением английского языка на улице Фрунзе, 63/1, имеет оценку 2,4 из 5 на основе 68 отзывов. Пользователи жалуются на качество еды в столовой, работу охранников и общее состояние школы. Также отмечаются частые поборы и наличие грызунов.

Средняя общеобразовательная школа №120 на улице Дуси Ковальчук также получила оценку 2,4 из 5. Отзывы содержат жалобы на нецензурную лексику охранника, постоянные крики педагогов и наличие тараканов.

Средняя общеобразовательная школа №202 на улице Белинского имеет оценку 2,5 из 5 на основе 117 отзывов. Родители и дети жалуются на поведение учителей, состояние школы и туалетов, а также устаревший ремонт.

Средняя общеобразовательная школа №217 на улице Виктора Шевелева, 3, также получила оценку 2,5 из 5. Жители отмечают плохое состояние туалетов, переполненные кабинеты и гардеробы, занятия в три смены и высокую кадровую текучку.

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