В Новосибирске рассказали о работах, которые проведут в скверах города

Мэрия Новосибирска опубликовала перечень планируемых работ по благоустройству скверов, аллеях и бульварах города на лето.

Реконструкция Первомайского сквера завершится летом, включая расширение входов, вымощение дорожек нейтральной плиткой и установку специально разработанных лавок с деревянным покрытием для лучшего обзора архитектуры храма. В сквере на ул. Фадеева также появятся яблони, груши и медоносные растения.

Планируется установить систему видеонаблюдения, скамейки и игровые площадки в сквере «Героев Донбасса», а также камеры в сквере «Крылья Сибири». На аллее Грибоедова завершат строительство ливневой канализации, осветят тротуары и установят лавочки и урны. Также обновят дорожки в сквере Сибиряков-Гвардейцев.

Сквер «Радуга» озеленят, а на бульваре Победы появятся новые дорожки, тропинки и детская площадка. Дополнительные детские площадки будут установлены на Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска разрешили строительство картодрома.