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общество

В Новосибирске рассказали о работах, которые проведут в скверах города

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска опубликовала перечень планируемых работ по благоустройству скверов, аллеях и бульварах города на лето.

Реконструкция Первомайского сквера завершится летом, включая расширение входов, вымощение дорожек нейтральной плиткой и установку специально разработанных лавок с деревянным покрытием для лучшего обзора архитектуры храма. В сквере на ул. Фадеева также появятся яблони, груши и медоносные растения.

Планируется установить систему видеонаблюдения, скамейки и игровые площадки в сквере «Героев Донбасса», а также камеры в сквере «Крылья Сибири». На аллее Грибоедова завершат строительство ливневой канализации, осветят тротуары и установят лавочки и урны. Также обновят дорожки в сквере Сибиряков-Гвардейцев.

Сквер «Радуга» озеленят, а на бульваре Победы появятся новые дорожки, тропинки и детская площадка. Дополнительные детские площадки будут установлены на Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска разрешили строительство картодрома.

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Игорь Кириченко
Журналист

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