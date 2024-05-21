В Новосибирской агломерации 75% новостроек рассчитаны на 1 человека

В Новосибирской агломерации 75% новостроек предназначены для проживания одного человека в квартире.

Об этом сообщил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в своем Telegram-канале «РОП | Рейтинги. Обзоры. Прогнозы».

По словам эксперта, обеспеченность жильем в Новосибирске составляет 28,8 квадратных метра на человека, что является средним показателем по России. Николаев также отметил, что в Новосибирске на 35% больше квадратных метров на душу населения по сравнению с Москвой, и на 45% меньше, чем в Краснодаре.

Кроме того, доля квартир, подходящих для проживания семей с двумя детьми, составляет лишь 3%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в левобережье Новосибирска могут снести сотни частных домов по КРТ.