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проиcшествия

В Новосибирской области во время рыбалки произошла трагедия: найдены тела двух утонувших рыбаков

Фото: предоставлено Аварийно-спасательной службой Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области произошла трагедия: утонули два рыбака. Об этом сообщили в местной Аварийно-спасательной службе.

За 20 мая сотрудники службы дважды проводили поисковые мероприятия рядом с деревней Чаны-Сакан в озере Хохчено.

Тело одного из рыбаков было найдено, оно запуталось в сетях. Поиски второго утонувшего продолжаются.

Спасатели указали на то, что люди выходят рыбачить на лодке, не соблюдая правила безопасности.

Ранее спасатели предупредили новосибирцев о запрете купания в водоемах.

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Кристина Матвеева
Журналист

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