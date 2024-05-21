В Новосибирской области во время рыбалки произошла трагедия: найдены тела двух утонувших рыбаков

В Татарском районе Новосибирской области произошла трагедия: утонули два рыбака. Об этом сообщили в местной Аварийно-спасательной службе.

За 20 мая сотрудники службы дважды проводили поисковые мероприятия рядом с деревней Чаны-Сакан в озере Хохчено.

Тело одного из рыбаков было найдено, оно запуталось в сетях. Поиски второго утонувшего продолжаются.

Спасатели указали на то, что люди выходят рыбачить на лодке, не соблюдая правила безопасности.

Ранее спасатели предупредили новосибирцев о запрете купания в водоемах.