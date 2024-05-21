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общество

В реке Забабуриха под Новосибирском не выявили загрязнения

Фото: соцсети

В реке Забабуриха под Новосибирском не было обнаружено загрязнений.

Специалисты Министерства природы Новосибирской области взяли пробы воды из реки Забабуриха. В январе 2024 года в этой реке было обнаружено значительное превышение концентрации нефтепродуктов.

Исследования показали, что концентрация нефтепродуктов и других веществ не превышает норму.

Уточняется, что сотрудники Министерства природы продолжают следить за состоянием водного объекта.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, как уберечь грядки во время заморозков.

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Нина Раневская
Журналист

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