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общество

Жителей Новосибирска все чаще отправляют в колонию за вождение в нетрезвом виде

В 2023 году в Новосибирской области повторно привлекли к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 224 человека. Это на 8,2 % больше, чем в предыдущем году. В первом квартале текущего года таких людей было 41.

Законодательство предусматривает такие меры наказания: штраф, исправительные работы, ограничение свободы и лишение права управления транспортным средством.

Благодаря прокурорскому вмешательству, судебная практика была изменена, а водители, повторно осужденные за вождение в нетрезвом виде, получили справедливое наказание.

В 2022 году 106 человек были приговорены к реальному лишению свободы по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. В 2023 году эта цифра составила 178 человек, а в первом квартале 2024 года 37 человек. Государственные обвинители обжаловали судебные решения, заменив осужденным наказание, об этом сообщает РБК Новосибирск.

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Александр Борисов
журналист

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