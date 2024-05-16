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общество

Нарколог Шуров рассказал, когда можно садиться за руль после спиртного

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По словам специалиста, лучше воздержаться от управления автомобилем при сомнениях в своей трезвости.

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал в беседе с Pravda.Ru, когда можно садиться за руль автомобиля, после застолья с алкогольными напитками. Так, по словам специалиста, время, которое требуется на полное выведение спиртного из организма, зависит от множества факторов, таких как тип напитка, его количество, масса тела и индивидуальные особенности метаболизма.

В связи с этим медик отметил важность использования алкотестера для проверки содержания алкоголя в крови перед вождением и посоветовал отказаться от управления машиной, если есть сомнения в своей трезвости.

Вдобавок Шуров также раскритиковал попытки установить конкретные временные рамки для безопасного вождения после употребления горячительных напитков.

Напомним, под Новосибирском двух состоящих у нарколога людей лишили водительских прав.

#алкоголь #врач #автомобиль #нарколог
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Дарья Бочкун
журналист

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