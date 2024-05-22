«Две девочки и два мальчика» Полярные волчата родились в новосибирском зоопарке

Хищники появились на свет месяц назад, посетители зоопарка уже могут их увидеть.

В новосибирском зоопарке пополнение — на свет появились сразу 4 полярных волчат — две девочки и два мальчика. Радостной новостью поделились в пресс-службе учреждения. Интересно, что новорожденные отличаются от своих родителей окрасом. Если взрослые волчата — белые, то их месячные наследники — серого цвета. Отмечается, что родители новорожденных прекрасно справляются с хлопотами, в этом деле они имеют опыт.

«Эта пара волков уже опытные родители. Они прекрасно справляются со своими обязанностями, наше вмешательство не требуется» — пояснили в пресс-службе новосибирского зоопарка.

Отмечается, что волчата чувствуют себя хорошо, каждый новый день проживают с удовольствием: они исследуют и познают окружающий мир.