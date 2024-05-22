Двух чиновников из Новосибирска оштрафовали за игнорирование жалоб местных жителей

В Новосибирске два сотрудника администрации Ленинского района будут привлечены к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверок было обнаружено, что чиновники на обращения жителей Ленинского района предоставляли неполные и необоснованные ответы.

В результате проведенных проверок было возбуждено четыре административных дела, а именно в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения, заместителя главы района и двух заместителей начальника налоговой инспекции.

Чиновники были оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, а еще шесть сотрудников администрации Ленинского района получили дисциплинарные взыскания.

Ранее стало известно, сколько не хватает новосибирскому метро на ремонт.