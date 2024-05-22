Из окна новосибирской гимназии №1 выпала ученица 7-го класса

Ученица гимназии №1 в Новосибирске оказалась в больнице после падения из окна.

В гимназии №1 в Новосибирске случился несчастный случай: ученица седьмого класса выпала из окна кабинета, расположенного на третьем этаже. Сейчас девочка находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Об инциденте изданию рассказали родители школьников. Директор школы Виктор Косьяненко также подтвердил данную информацию.

По его словам, семиклассница находится в больнице. Причины произошедшего пока неизвестны, сейчас их выясняют специалисты.

Одноклассники пострадавшей девочки отмечают, что она является отличницей и всегда старается достичь высоких результатов в учебе.



Напомним, в новосибирской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке.