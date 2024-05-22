Мэр Новосибирска объявил о приобретении 113 единиц специальной техники для улучшения дорог города

Мэр Новосибирска, Максим Кудрявцев, огласил планы приобрести 113 единиц дорожной техники для удовлетворения потребностей города. Эту информацию градоначальник опубликовал 22 мая в своем Telegram-канале.

Максим Кудрявцев сообщил о нехватке техники в некоторых районах города (дефицит достигает 30%). Поэтому администрация города обратилась к правительству региона за финансовой поддержкой для закупки дополнительного оборудования в этом году.

"Нам удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором, и сейчас мэрия готовится объявить закупку на 113 дополнительных единиц. Мы должны обеспечить поставку техники в этом году", — пишет чиновник в своем Telegram-канале.

Мэр Новосибирска также напомнил, что в прошлом году парк был обновлен на 71 единицу. Благодаря новой поставке удастся более равномерно распределить автомобили между районами города.

Ранее в Новосибирске в ТРЦ "Аура" 22 мая пройдет эвакуация персонала.