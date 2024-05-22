Многодетные семьи Новосибирска получат возможность бесплатного посещения музеев и парков

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали 22 мая за законопроект, который предлагает предоставить многодетным семьям возможность бесплатного посещения культурных учреждений в Новосибирске. Этот законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту: "Право на бесплатное посещение многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, выставок гарантируется законодательством РФ, а вот порядок условия посещения уже определяются субъектом РФ".

Губернатор Андрей Травников также принял решение о предоставлении студентам и аспирантам вузов льгот на посещение культурных учреждений.

«Прекрасно, что наши аспиранты и ординаторы смогут повышать свой культурный уровень, а заодно и немного сэкономить свои финансы на интеллектуальном досуге, пользуясь "Лаврентьевской картой"», — поделился мнением заместитель председателя комитета Евгений Подгорный.

По словам Владимира Деева, студенты, обучающиеся в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке в очной форме обучения по образовательным программам в научно-исследовательских учреждениях и университетах Новосибирской области, смогут воспользоваться привилегиями посещения культурных учреждений по программе "Лаврентьевская карта".

Ранее двух чиновников из Новосибирска оштрафовали за игнорирование жалоб местных жителей.