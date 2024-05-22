Новосибирец подарил супруге орхидею перед жестоким убийством

Житель Новосибирской области подарил своей жене орхидею перед тем, как совершить жестокое убийство.

19 апреля в селе Ярково Новосибирской области произошло трагическое событие. 43-летний мужчина, имеющий инвалидность первой группы, лишил жизни многодетную мать Розу Кирикееву.

Она была знакома с подозреваемым. Это был Константин Жидких, с которым женщина прожила 12 лет. За это время у них родилось трое общих детей, а также они воспитывали двоих детей от первого брака Розы.

По версии следствия, Константин нанес своей жене ножевое ранение на кухне. Женщина попыталась убежать, но муж догнал ее во дворе, где продолжил наносить удары. Там тело Розы обнаружила ее сестра. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Спустя две недели после задержания Константин оказался в СИЗО. Следователь сообщил сестре погибшей, что при нем было обнаружено четыре надгробных ленточки.

Сестра Розы считает, что Константин спланировал убийство. Он приехал в костюме, во всем новом и черном.

«Он ехал преднамеренно убивать и помимо Розы хотел убить и их общих детей — поэтому четыре ленты. Также он подарил ей орхидею, такую же, как в начале отношений. Я думаю это не просто так. Орхидея, по всей видимости, для него была символом завершения отношений», — рассказала женщина.

Подробнее об этой трагедии можно узнать в материале Сиб.фм.