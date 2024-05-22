Новосибирский гимнаст Стретович потерял бабушку и сына за один день

Гимнаст из Новосибирска Иван Стретович потерял бабушку и ребенка за один день.
Иван Стретович, новосибирский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира, поделится печатными историями из своей жизни.
В социальных сетях мужчина сообщил, что у него скончалась бабушка, а жена в данный момент находится в реанимации после тяжелых родов.
«Я потерял бабушку утром. И при родах сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я лежу на полу, там пытаются спасти мою любимую жену», — поделился Иван.
Через несколько часов он сообщил, что его супруге необходимо переливание крови и что она все еще находится в реанимации.
Иван Стретович родился 6 октября 1996 года в Новосибирске. Он является Заслуженным мастером спорта по спортивной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
В начале 2024 года Иван завершил свою спортивную карьеру и переключился на тренерскую работу. Кроме того, он активно участвует в спортивной политике своего региона.
Напомним, что новосибирец подарил супруге орхидею перед жестоким убийством.