сегодня
22 мая, 21:17
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня
22 мая, 21:17
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня 19:00
общество

Новосибирский Союз Отцов раскритиковал новый клип Клавы Коки

Фото: скриншот из видео

Общественники критикуют творчество артистки Клавы Коки за пропаганду интима с разными партнерами.

Союз отцов Новосибирской области обеспокоены контентом, который, по их мнению, негативно влияет на психику и здоровое развитие молодого поколения.

Глава Союза отцов Сергей Майоров недоволен новым клипом артистки Клавы Коки. Он считает, что певица пропагандирует одиночество и интим с разными партнерами.

Он считает, что необходимо развивать институт семьи и социальные программы, а не навязывать молодежи идеи о гареме и разврате.

Ранее Сиб.фм сообщал, что многодетные семьи Новосибирска получат возможность бесплатного посещения музеев и парков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в