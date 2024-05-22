Новосибирцам рассказали, что шелкопряд может вызвать аллергию

В лесах Новосибирска обнаружились непарные шелкопряды.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН Анны Субботиной, их массовое размножение приводит к образованию голых и сухих участков леса, что увеличивает риск возникновения пожаров. Непарные шелкопряды также питаются плодовыми породами деревьев, такими как яблони, груши и вишни, что может негативно отразиться на урожае.

Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях контакта с этими насекомыми для человека. Волоски на теле шелкопрядов могут вызвать аллергические реакции, включая дерматит. Поэтому специалисты рекомендуют избегать прямого контакта с ними или пользоваться перчатками.

В целях предотвращения распространения шелкопрядов и минимизации ущерба для лесов и здоровья людей, в летний период специалисты «Центра защиты леса» планируют провести работы по ловле насекомых на феромоны. Работы запланированы на июнь-июль в лесничествах Мошковского, Ордынского, Новосибирского и Сузунского районов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области благодаря нацпроекту благоустроят 23 общественные территории.