В Новосибирской области благодаря нацпроекту благоустроят 23 общественные территории

В Новосибирской области завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства, победителями которого стали 23 проекта.

Эти проекты будут реализованы в 2025 году на средства из областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля в 23 муниципальных образованиях области, и в каждом из них был выбран один победитель. В голосовании приняли участие 308 тысяч человек.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов сообщил, что на реализацию этих проектов в 2025 году будет выделено 400-450 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, в этом году в голосовании приняло участие рекордное количество граждан. В Минстрой России направлен список из 350 человек на поощрение.

В Новосибирске победителем стало благоустройство набережной на улице Саввы Кожевникова, за который проголосовали 63 771 человек. Также рассматривают возможность поощрения проектов из Советского и Ленинского районов (набережная ГЭС и парк им. С. М. Кирова), которые также получили большое количество голосов.

В других муниципалитетах победителями стали:

В Барабинске: третий этап благоустройства парка культуры и отдыха.

В Бердске: аллея Героев в «Парке Победы».

В Искитиме: общественная территория в микрорайоне Южный, район домов №44, 44а.

В Карасуке: детская площадка на улице Новосибирская, 54.

В поселке Краснообск: зона отдыха для детей и молодежи рядом с домом №6.

В Куйбышеве: сквер «Городской сад».

В Оби: общественная территория «Пешеходно-велосипедные дорожки по ул. Военный городок» («Тропа здоровья»).

В Татарске: пешеходная зона вдоль улицы Закриевского и улицы Пограничная до улицы Матросова.

В Тогучине: благоустройство улицы Садовая с уличным освещением.

В Болотном: благоустройство территории на Советской.

В Каргате: пешеходная зона на улице Советская от пересечения с улицей Октябрьская до улицы Восточная.

В поселке Колывань: установка детской площадки на пешеходной аллее на улице Московской.

В поселке Кольцово: благоустройство общественного пространства возле МБУДО «КДШИ».

В поселке Коченево: площадь Победы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские депутаты обсудили строительство пожарного депо возле «Сибирь-Арены».