В Новосибирской области благодаря нацпроекту благоустроят 23 общественные территории

В Новосибирской области завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства, победителями которого стали 23 проекта.
Эти проекты будут реализованы в 2025 году на средства из областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля в 23 муниципальных образованиях области, и в каждом из них был выбран один победитель. В голосовании приняли участие 308 тысяч человек.
Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов сообщил, что на реализацию этих проектов в 2025 году будет выделено 400-450 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, в этом году в голосовании приняло участие рекордное количество граждан. В Минстрой России направлен список из 350 человек на поощрение.
В Новосибирске победителем стало благоустройство набережной на улице Саввы Кожевникова, за который проголосовали 63 771 человек. Также рассматривают возможность поощрения проектов из Советского и Ленинского районов (набережная ГЭС и парк им. С. М. Кирова), которые также получили большое количество голосов.
В других муниципалитетах победителями стали:
В Барабинске: третий этап благоустройства парка культуры и отдыха.
В Бердске: аллея Героев в «Парке Победы».
В Искитиме: общественная территория в микрорайоне Южный, район домов №44, 44а.
В Карасуке: детская площадка на улице Новосибирская, 54.
В поселке Краснообск: зона отдыха для детей и молодежи рядом с домом №6.
В Куйбышеве: сквер «Городской сад».
В Оби: общественная территория «Пешеходно-велосипедные дорожки по ул. Военный городок» («Тропа здоровья»).
В Татарске: пешеходная зона вдоль улицы Закриевского и улицы Пограничная до улицы Матросова.
В Тогучине: благоустройство улицы Садовая с уличным освещением.
В Болотном: благоустройство территории на Советской.
В Каргате: пешеходная зона на улице Советская от пересечения с улицей Октябрьская до улицы Восточная.
В поселке Колывань: установка детской площадки на пешеходной аллее на улице Московской.
В поселке Кольцово: благоустройство общественного пространства возле МБУДО «КДШИ».
В поселке Коченево: площадь Победы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские депутаты обсудили строительство пожарного депо возле «Сибирь-Арены».