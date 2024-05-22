От электромонтера до директора: что известно о новом главе Новосибирской ГЭС

Директором Новосибирской ГЭС назначили Александра Холодова. Ранее он работал на Волжской ГЭС.

С апреля 2005 года Холодов работал в филиале РусГидро-Волжская ГЭС. Будущий директор прошел путь от электромонтера по обслуживанию подстанций 220, 500 кВ и главного щита управления до заместителя главного инженера по эксплуатации.

Также он работал начальником Службы охраны труда и производственного контроля филиала.

Помимо всего, Холодов преподавал в Волжском филиале Московского энергетического института и Корпоративном Университете гидроэнергетики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области благодаря нацпроекту благоустроят 23 общественные территории.